Antalya'da Sakıb zirvesi

Emanuel Mas'ın Arjantin ekibi Boca Juniors'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı kadroya katmak için tüm şartları zorluyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini takımda görmek istemesi üzerine temaslarını hızlandıran Karadeniz ekibi, Antalyaspor yönetimiyle yaptığı ilk görüşmeden olumsuz cevap aldı. Kırmızı-beyazlıların, takımdan ayrılmasına izin vermediği Sakıb için Volkan Şen'i ve 1 milyon Euro'yu gözden çıkaran Trabzonspor, alternatif isimler üzerine yoğunlaşmak yerine oyuncuyu kampa dahil etmekte ısrarını sürdürüyor. Antalya yönetiminin bu paket teklifin yanında Batuhan Artarslan'ı da istemesi, Karadeniz ekibinin ise oyuncuyu kiralık göndermeyi istemesi, görüşmelerin pürüzü oldu.

SAKIB BAŞKANLA GÖRÜŞECEK

Antalyaspor yönetiminin bordo-mavili ekibe olumsuz yanıt vermesinin ardından 25 yaşındaki futbolcunun kendi kulüp yönetiminden bugün için bir randevu talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'a transfer olmak istediğini ve bu konuda yönetimden kolaylık beklediğini belirtilen Sakıb'ın gerekirse alacaklarından feragat edeceği belirtildi. Başarılı sol bek oyuncusunun, yönetime sezon sonunda sözleşmesinin zaten biteceğini, maddi olarak Antalyaspor'a katkı sağlayıp takımdan ayrılmak istediğini bildireceği öğrenildi.

Yabancılar sahaya çıktı

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda, kampa geç katılan ve antrenman eksiği bulunan 10 futbolcu sahaya çıktı. Rodallega, Pereira, Durica, Hubocan, Kuc-ka, Bero, Castillo, Sosa, Esteban ve genç kaleci Arda Akbulut takımdaki yerini aldı. Bordo-mavili takımın idmanını, kulüp başkanı Muharrem Usta da saha kenarından takip etti.

Kampın ilk maçı bugün

Bordo-mavililer, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp dönemindeki ilk hazırlık maçını bugün oynayacak. Karadeniz ekibi, saat 16.00'da kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşı karşıya gelecek.