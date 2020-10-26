Antalyaspor agresif bir görüntü çiziyor

Lige iyi bir giriş yapan fakat son 3 haftada puan kayıpları yaşayan Antalyaspor’da deplasmanda Başakşehir’e 5-1 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Kalesinde ilk yarıda 4 gol gören ve maçı farklı kaybeden kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra ilk kez 5 gol yedi. Akdeniz ekibi ligde oynadığı diğer maçlarda Gençlerbirliği’ni 2-0, Denizlispor’u 1-0 yenerken, Beşiktaş ve Gazintep FK ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, yine deplasmanda Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu.

Kartlar can sıkıyor

Puan kayıplarının yanı sıra Antalyaspor’da son iki haftada görülen kırmızı kartlar da can sıktı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Sidnay Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart görürken, Medipol Başakşehir karşısında da Amilton aynı kaderi yaşadı.

Puan kayıplarına rağmen Antalyaspor topladığı 8 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.





Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;Fatih Terim;"Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."Rıdvan Dilmen;"Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020