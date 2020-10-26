Antalyaspor agresif bir görüntü çiziyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da görülen kartlar can sıktı. Kırmızı-beyazlılarda son 2 haftada 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Haber MerkeziİHA
Lige iyi bir giriş yapan fakat son 3 haftada puan kayıpları yaşayan Antalyaspor’da deplasmanda Başakşehir’e 5-1 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor.
Kalesinde ilk yarıda 4 gol gören ve maçı farklı kaybeden kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra ilk kez 5 gol yedi. Akdeniz ekibi ligde oynadığı diğer maçlarda Gençlerbirliği’ni 2-0, Denizlispor’u 1-0 yenerken, Beşiktaş ve Gazintep FK ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, yine deplasmanda Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu.
Kartlar can sıkıyor
Puan kayıplarının yanı sıra Antalyaspor’da son iki haftada görülen kırmızı kartlar da can sıktı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Sidnay Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart görürken, Medipol Başakşehir karşısında da Amilton aynı kaderi yaşadı.
Puan kayıplarına rağmen Antalyaspor topladığı 8 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.
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