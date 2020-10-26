SÜPER LİG

Antalyaspor agresif bir görüntü çiziyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da görülen kartlar can sıktı. Kırmızı-beyazlılarda son 2 haftada 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haber Merkezi İHA
Antalyaspor'da Amilton, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Antalyaspor'da Amilton, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fotoğraf: IHA

Lige iyi bir giriş yapan fakat son 3 haftada puan kayıpları yaşayan Antalyaspor’da deplasmanda Başakşehir’e 5-1 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Kalesinde ilk yarıda 4 gol gören ve maçı farklı kaybeden kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra ilk kez 5 gol yedi. Akdeniz ekibi ligde oynadığı diğer maçlarda Gençlerbirliği’ni 2-0, Denizlispor’u 1-0 yenerken, Beşiktaş ve Gazintep FK ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, yine deplasmanda Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu.

Kartlar can sıkıyor

Puan kayıplarının yanı sıra Antalyaspor’da son iki haftada görülen kırmızı kartlar da can sıktı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Sidnay Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart görürken, Medipol Başakşehir karşısında da Amilton aynı kaderi yaşadı.

  • Puan kayıplarına rağmen Antalyaspor topladığı 8 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.


Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü
Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;Fatih Terim;"Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."Rıdvan Dilmen;"Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"📸 O AN! @Falcao&#39;nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020

Göztepe deplasmanda karavana
Göztepe deplasmanda karavana

Süper Lig’in 6. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Ev sahibi ekibin topa daha fazla sahip olduğu ve daha fazla atak geliştirdiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Göztepe 6 hafta sonunda puanını 7’ye çıkarttı.İrfan Can yine öne çıktıKasımpaşa deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez forma şansı bulan sağ bek Gassama, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans nedeniyle devre arasında yerini Murat Paluli’ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer etkisiz isim ise yaz transfer döneminde kadroya katılan santrfor Brown Ideye oldu. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kalırken maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 2 şutta isabet bulamadı. Ideye, 6 kez sahaya çıktığı Göztepe formasıyla şu ana kadar 1 gol atabildi. Göztepe’de performansıyla öne çıkan isimse geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine genç kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 4 şutta da başarılı kurtarışlara imza attı.Üç deplasman maçında bir isabetli şutSüper Lig’in ilk haftasında sahasında Denizlispor’u 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatan Göztepe’nin bu haftadan sonra yüzü gülmedi. Sarı-kırmızılılar, ilk haftanın ardından oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kaldı. Bu sezon deplasmanda 3. maçını oynayan Göztepe’de hücum anlamında yaşanan sıkıntılar istatistiksel tablolara da yansıdı. Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu maçta attığı tek isabetli şutta golü bularak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, 4. haftada Başakşehir deplasmanında da etkisiz bir hücum performansı sergiledi ve maç boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı. Kasımpaşa maçında da isabetli şutu bulunmayan Göztepe, bu alanda kötü bir istatistik çizdi.İlhan Palut Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı

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