Antalyaspor-Ankaragücü: 2-3

Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini yeni transferler Dever Orgill (3) ve Boyd attı.
Detaylar geliyor...
Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini yeni transferler Dever Orgill (3) ve Boyd attı.
Detaylar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum