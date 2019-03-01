SÜPER LİG

Antalyaspor-Ankaragücü: 2-3

Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini yeni transferler Dever Orgill (3) ve Boyd attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü'nün transferin son gününde kadrosuna kattığı Dever Orgill, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

Ankaragücü'nün transferin son gününde kadrosuna kattığı Dever Orgill, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini yeni transferler Dever Orgill (3) ve Boyd attı.

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