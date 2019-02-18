SÜPER LİG

Antalyaspor-Başakşehir maçında 1 deplasman bileti satıldı

Süper Lig'de lider olan ve şu anda şampiyonluğun en büyük adayı konumunda yer alan Başakşehir, kritik Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibini bu karşılaşmada sadece 1 taraftarı destekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir'in Antalyaspor karşısındaki galibiyet golünü yeni transferi Kudryashov attı ve sevincini şeref tribündeki yöneticilerine doğru yaptı.

Başakşehir'in Antalyaspor karşısındaki galibiyet golünü yeni transferi Kudryashov attı ve sevincini şeref tribündeki yöneticilerine doğru yaptı.

Fotoğraf: Orhan Çiçek

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'in kritik Antalyaspor galibiyetinde deplasman tribünü ise bomboş kaldı.

Antalya'nın yerel basın muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Başakşehir'in deplasmandaki 1-0'lık galibiyetine sadece 1 Başakşehirli taraftar şahit oldu. Maç öncesinde sadece 1 deplasman bileti satıldığı belirtildi.

Kudryashov, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdiği golden sonra deplasman tribününe değil şeref tribününe koştu. Rusya Milli Takımı oyuncusunun bu kararının sebebi ise mücadeleyi izlemeye gelen Rusya Milli Takımı teknik direktörü Çerçesov'un karşılaşmaya gelmiş olmasıydı.

Mete Kalkavan hatasını kabul etmedi: Arda Turan fair-play yaptı
Mete Kalkavan hatasını kabul etmedi: Arda Turan fair-play yaptı

Antalyaspor-Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, mücadelede verdiği taç kararıyla gündem oldu. Bunun sebebi ise Kalkavan'ın hatasında ısrar etmesi.Arda Turan'ın topun kendilerinden çıktığını söylemesine rağmen taçı Başakşehir lehine veren Mete Kalkavan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.Milli futbolcu Arda Turan, hatasını kabul etmeyen ve taçı kendilerine veren Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrasında topu auta gönderdi.Kalkavan'ın hatalı kararına sinirlenen Nazım Sangare ise bu pozisyonda sarı kart gördü.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.