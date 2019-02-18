Antalyaspor-Başakşehir maçında 1 deplasman bileti satıldı

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'in kritik Antalyaspor galibiyetinde deplasman tribünü ise bomboş kaldı.
Antalya'nın yerel basın muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Başakşehir'in deplasmandaki 1-0'lık galibiyetine sadece 1 Başakşehirli taraftar şahit oldu. Maç öncesinde sadece 1 deplasman bileti satıldığı belirtildi.
Kudryashov, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdiği golden sonra deplasman tribününe değil şeref tribününe koştu. Rusya Milli Takımı oyuncusunun bu kararının sebebi ise mücadeleyi izlemeye gelen Rusya Milli Takımı teknik direktörü Çerçesov'un karşılaşmaya gelmiş olmasıydı.
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