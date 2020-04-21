Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle plan yapmanın çok mümkün olmadığını belirten Öztürk, ertelenen lig maçları için yazılan, söylenen tarihlerin belirsizliğinin sürdüğünü aktardı.

"Şu anda bütün dünya gibi biz de bekleme durumundayız." diyen Öztürk, Süper Lig'de kalan tüm maçların ve İtalya Serie A karşılaşmalarının Antalya'da oynanmasının gündemde olduğu iddiasına ilişkin, Süper Lig ile ilgili fikri, maçlar ertelenmeden önce kendisinin öne sürdüğünü, şu an bunu yapmak için doğru zamanlama olduğuna inanmadığını ifade etti.

Öztürk, şunları kaydetti;

"Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Bence daha çok FIFA, UEFA tarafından bir planlama getirilmesi ile çözülmesi gereken bir durum. Bizim sadece lig bazında çözebilmemiz bana çok mümkün gelmiyor. Bir yandan adil de gelmiyor. Diyelim ki biz kupayı (Türkiye Kupası) aldık. İnşallah aldık, o zaman nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz, Avrupa'da kiminle oynayacağız?"

Öztürk, "Liglerin şu anki haliyle tescil edilmesine nasıl bakarsınız?" sorusu üzerine şöyle konuştu;