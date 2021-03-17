Antalyaspor-Beşiktaş finalindeki senaryolara göre hangi takım Avrupa Ligi'ne katılacak? Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu. Peki Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması ya da kaybetmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılım durumu nasıl gerçekleşecek? Konuyla ilgili detaylar haberimizde.

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 23:20 Son Güncelleme: 18 Mart 2021, 00:02 Yeni Şafak