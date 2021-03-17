Spor Antalyaspor-Beşiktaş finalindeki senaryolara göre hangi takım Avrupa Ligine katılacak?
FUTBOL FUTBOL

Antalyaspor-Beşiktaş finalindeki senaryolara göre hangi takım Avrupa Ligi'ne katılacak?

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu. Peki Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması ya da kaybetmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılım durumu nasıl gerçekleşecek? Konuyla ilgili detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyor.
Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyor.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılım meselesi netlik kazanacak.

Peki Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması ya da kaybetmesi halinde ne olacak?

  • -Oynanacak final maçında Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazanırsa, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım kırmızı beyazlılar olacak.
  • -Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanır ve ligi ilk 2 içerisinde bitirirse, lig 3.'sü UEFA Avrupa Ligi play-off'una katılmaya hak kazanacak.
  • -Bu durumda Süper Lig'i 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar da Konferans Ligi'ne gidecek.

Abone Ol Google News
ABD’den yeni Guantanamo

ABD’den yeni Guantanamo

Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevini büyüterek kapasitesini iki kat artırıyor.
İdamların kayıtları hiç tutulmadı

İdamların kayıtları hiç tutulmadı

​Resmi kayıtlara göre birkaç yüz, gayri resmi rakamlar ise binlerle ifade ediliyor.
Faizi kim istiyor?

Faizi kim istiyor?

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.
İki bin hektar <br>uyuşturucu tarlası var

İki bin hektar
uyuşturucu tarlası var

​PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kenevir ve esrar ekiliyor.
Bu faizle ev ve araba alınmaz

Bu faizle ev ve araba alınmaz

​Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan faiz açıklaması.
Putin bedel ödeyecek

Putin bedel ödeyecek

​Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı.

Hatadan dönmek için <br>başlangıç olsun

Hatadan dönmek için
başlangıç olsun

​Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı iyi bir fırsat olabilir.
Vekilliği düştü

Vekilliği düştü

İki yıl altı ay hapis cezası kesinleşmişti.
Trafikte cam silici terörü

Trafikte cam silici terörü

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.