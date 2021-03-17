Antalyaspor-Beşiktaş finalindeki senaryolara göre hangi takım Avrupa Ligi'ne katılacak?

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinde alınacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılım meselesi netlik kazanacak.
Peki Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması ya da kaybetmesi halinde ne olacak?
- -Oynanacak final maçında Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazanırsa, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım kırmızı beyazlılar olacak.
- -Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanır ve ligi ilk 2 içerisinde bitirirse, lig 3.'sü UEFA Avrupa Ligi play-off'una katılmaya hak kazanacak.
- -Bu durumda Süper Lig'i 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar da Konferans Ligi'ne gidecek.
🏆Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından, yeni bir lig geliyor: UEFA Konferans Ligi.
📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/53PNyOSW2N
🏆Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından, yeni bir lig geliyor: UEFA Konferans Ligi.