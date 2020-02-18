SÜPER LİG

Antalyaspor evindeki 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, evindeki 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve taraftarı önünde ikinci kez 3 puan elde etti.

Haber Merkezi AA
Antalyaspor 22 maçta 22 puan topladı.

Antalyaspor 22 maçta 22 puan topladı.

İkinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve aralarında Lukas Podolski ile Adis Jahovic'in de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, iç sahadaki kötü gidişata "dur" dedi. Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 22'ye çıkaran Akdeniz temsilcisi, 14. sıraya yükseldi.

Taraftarı önünde 7 maç aradan sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı yenerek taraftarı önünde 7 maçtır süren kazanamama serisini de sonlandırdı. Kasımpaşa müsabakası öncesi tek iç saha galibiyetini, 6. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek alan Antalyaspor, ardından çıktığı 7 iç saha maçında 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Süğlün: "Antalyaspor'un çıkışı sürecektir"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşısında sahalarında oynamanın avantajını kullandıklarını söyledi. Maçta iyi mücadele ettiklerini ifade eden Süğlün, "Tek amacımız, taraftarımız önünde 3 puanı kazanmaktı. Evimizde galip gelme konusunda yaşadığımız şanssızlığı, Kasımpaşa maçını kazanarak kıracağımızı düşünüyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Bundan sonra Antalyaspor'un çıkışı sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.


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