Antalyaspor farklı kazandı, çeyrek finale çıktı

Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig takımı Bursaspor karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Antalyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kura sonucu belli olacak.

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