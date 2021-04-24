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Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Galatasaray
​Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki ekip, ligde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 49 müsabakada sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 13 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma ise 0-0 berabere bitmişti.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 8 karşılaşmada 2 kez galip gelebildi. Bu süreçte Kayserispor ve Göztepe’yi mağlup eden Cimbom, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayaspor’a yenilirken, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet elde ederken, 6 da mağlubiyet aldı. Aslan bu maçlarda 28 gol kaydederken, 18 gol yedi. Galatasaray dış sahada son olarak Göztepe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4 eksik

Galatasaray’da 4 futbolcu Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Etebo, sarı kart görmesi halinde Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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