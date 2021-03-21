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Antalyaspor geriden gelip Erzurumspor'u yendi

Fraport TAV Antalyaspor, geriye düştüğü maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 71. dakikada Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk takımın tek golü 39. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.

  • Antalyaspor bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Galibiyet özlemi 6 maça çıkan Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.


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