Antalyaspor geriden gelip Erzurumspor'u yendi

Ekonomi

Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Pandemi nedeniyle son bir yılda büyük oranda azalan dış hat uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeniden normale dönmeye başladı.