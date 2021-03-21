Antalyaspor geriden gelip Erzurumspor'u yendi

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 71. dakikada Bünyamin Balcı kaydetti. Konuk takımın tek golü 39. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.
- Antalyaspor bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Galibiyet özlemi 6 maça çıkan Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.