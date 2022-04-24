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Antalyaspor kaybetmiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Antalyaspor'un 6 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor kaybetmiyor
Antalyaspor-Kayserispor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 20.30 periyodunda 50 puanı bulunan Antalyaspor ve 42 puanlı Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi ve taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Antalyaspor'un golü 56. dakikada Haji Wright, Kayserispor'un golü ise 52. dakikada Joseph Attamah'tan geldi. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 51 yaparken Kayserispor puanını 43'e yükseltti.

6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Antalyaspor Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanmıştı. Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından bu seri sona erdi. Öte yandan Nuri Şahin'in öğrencileri ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Akdeniz ekibi en son 23. haftada deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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