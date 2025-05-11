Antalyaspor Kayserispor'a hazır

Emre Beözoğlu idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor'un Kayserispor maçı hazırlıkları sona erdi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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