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Antalyaspor kazanmak istiyor

Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılarda tek hedef, geçen sezon iç sahada mağlup ettiği bordo mavili takıma karşı galibiyet elde etmek.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaspor kazanmak istiyor
Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a evinde 1-0 kaybederken, ikinci hafta deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek Lig'deki ilk 3 puanını almıştı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Tam kadro

Kırmızı beyazlıların dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman neşe içinde geçerken, futbol sorumlusu Nuri Şahin, oynanan çift kale maçta oyunu sık sık durdurarak oyunculara ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Akdeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Trabzonspor maçına tam kadro çıkılacak.

73. randevu

Antalyaspor ile Trabzonspor toplamda 73 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında oynanan 73 mücadelede Antalyaspor; 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 42 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 51 maçta ise kırmızı beyazlılar; 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 29 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Antalya'da Trabzonspor üstün

Antalyaspor ile Trabzonspor'un Antalya'da oynadığı maçlarda bordo mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Antalya'da oynanan maçlarda Antalyaspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Geçen sezon 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalayan, bu sezonun ilk haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak serisi son bulan Antalyaspor, Trabzonspor'u yenerek yeni bir seriyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

  • Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, cumartesi günü Antalya Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez yapacak.

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