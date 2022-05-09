Antalyaspor-Konyaspor | Canlı

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarını hedefleyen Antayaspor sahasında, ligde ikinciliği hedefleyen Konyaspor'u konuk edecek. İki takım içinde hedef galibiyet. Mücadele beIN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Doğukan, Wright
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan