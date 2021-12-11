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Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport Tav Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin teknik direktörü Nuri Şahin'in, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü akıllara Liverpool'n hocası Jürgen Klopp'un Chelsea'li futbolcuları izlemesini getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü
Nuri Şahin, Trabzonspor'un maç önü ısınmasını izliyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fredy penaltıdan ve 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 24. dakikada Cornelius kaydetti.

Maç öncesinde dikkat çeken görüntü

Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde bir görüntü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Mücadele öncesinde Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in elleri cebinde Trabzonspor'un ısınmasını izlemesi akıllara, Jürgen Klopp'un Chelsea'li futbolcuları izlemesini getirdi.

  • Eski hocası ve idolü gibi Trabzonspor'u izleyen Nuri Şahin bu görüntüsü kısa süre içerisinde beğeni topladı.

Nuri Şahin, Trabzonspor'un maç önü ısınmasını izliyor.
Nuri Şahin, Trabzonspor'un maç önü ısınmasını izliyor.

Klopp maç öncesince Chelsea'nin ısınmasını izliyor.
Klopp maç öncesince Chelsea'nin ısınmasını izliyor.

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