Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fredy penaltıdan ve 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 24. dakikada Cornelius kaydetti.

Maç öncesinde dikkat çeken görüntü

Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde bir görüntü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Mücadele öncesinde Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in elleri cebinde Trabzonspor'un ısınmasını izlemesi akıllara, Jürgen Klopp'un Chelsea'li futbolcuları izlemesini getirdi.

Eski hocası ve idolü gibi Trabzonspor'u izleyen Nuri Şahin bu görüntüsü kısa süre içerisinde beğeni topladı.

Nuri Şahin, Trabzonspor'un maç önü ısınmasını izliyor.

Klopp maç öncesince Chelsea'nin ısınmasını izliyor.

Nuri Şahin maçtan önce eller cepte, ısınan Trabzonsporlu futbolcuları izliyor. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Eski hocası ve idolü Klopp gibi.. pic.twitter.com/GC0OITQBau REKLAM December 11, 2021

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