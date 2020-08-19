SÜPER LİG

Antalyaspor transfer haberleri: Nuri Şahin imzayı attı mı?

Nuri Şahin Süper Lig'de: Transfer özel video ile duyuruldu

Antalyaspor, uzun süredir Bundesliga'da forma giyen gurbetçi yıldız Nuri Şahin'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı.

Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı.

Fotoğraf: İsa Terli

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  • En son Almanya 1. Ligi'nde Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

Nuri Şahin, hazırlanan videoda kendi sesinden şu ifadeleri kullandı;

  • "Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın da söylediği gibi 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, biz Antalyaspor'uz diyorum. Biz Antalyaspor'uz."

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