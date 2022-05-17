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Antalyaspor yenilmezlikte Avrupa'da ilk 3'te

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaspor yenilmezlikte Avrupada ilk 3te
Antalyaspor ligde 15 maçtır yenilmiyor

Antalyaspor, Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, ligde 37 hafta sonunda 58 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

Avrupa'da ilk 3'te

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına gelmesiyle alt sıralardan kurtulan Fraport TAV Antalyaspor, yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa'da kendine yer bulmayı başardı. 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ilk sırada yer alırken; Antalyaspor, İtalya Seri A Ligi takımlarından Milan (15) ile ikinciliği paylaşıyor. Antalyaspor, Premier Lig'den Manchester City (11), Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven (13), Ajax (10), Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco (9), Paris Saint-Germain (8), Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern München (2), Borussia Dortmund (2) takımlarının önünde yer almayı başardı. İspanya La Liga'da Sevilla, Getafe ve Granada 4 maçlık yenilmezlik serilerine sahipken; Barcelona (3) ve Real Madrid'in (1) serileri yer alıyor. Portekiz liginde Braga'nın 7, Süper Lig'de ise Fenerbahçe'nin 13 maçlık serisi bulunuyor.

Deplasmanda 7 takımdan biri

Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen 7 liginde deplasmandaki yenilmezlik serisinde ise 8 maçla Liverpool ile birlikte 7 takımdan biri konumunda. Akdeniz temsilcisi, 18 maçla zirvede yer alan Manchester City, Barcelona (14), PSV Eindhoven (12), Milan (11), Fenerbahçe ve Sportin CP'nin (9) ardında kendine yer buldu.

İdolü Klopp'u takipte

Süper Lig'de takımı 15 maçlık yenilmezlik serisine sahip Nuri Şahin, yıllarca beraber çalıştığı ve 'İdolüm' diye bahsettiği Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'u takip ediyor. 54 yaşındaki Alman teknik direktörün takımı Liverpool'un İngiltere Premier Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.

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