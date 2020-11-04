Antalyaspor'da Abdullah Avcı bu hafta belli olacak

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takımın yönetimi de bir taraftan teknik direktörünü bulmaya çalışıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile görüşmelerin devam ettiğini, bu hafta içerisinde durumun belli olacağını ifade etti.

"Fenerbahçe maçının hakeminden memnun değiliz"

Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Süğlün, “Fenerbahçe maçında 7 kişi eksik olmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Hakem kararlarını gördük ve hakemlerimiz daha formda olmalı. Bize gösterilen kırmızı kartın daha barizi maç içerisinde Fenerbahçeli oyuncu tarafından yapıldı ancak VAR'a bile gidilmedi. Penaltı pozisyonu aynıydı. Fauller hep tek taraflı çalındı. Açıkçası Fenerbahçe maçının hakeminden memnun değiliz" dedi.

Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti: Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi Antalyaspor’da cezalı Sidney Sam ile Amilton ve sakat olan Eren Albayrak, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik maçta yer almadı. Konuk Fenerbahçe’de ise Ömer Faruk Beyaz ve hasta olan Mame Thiam, Antalya deplasmanında kadroda yoktu.Karşılaşmadan dakikalar;3’üncü dakikada Valencia’nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortayı Naldo uzaklaştırmayı başardı.4’üncü dakikada Sosa’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Pelkas’ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Boffin’de kaldı.11’inci dakikada Fenerbahçe Sosa ile serbest vuruş kullandı. Kale önüne giden topa Serdar Aziz kafa vurdu. Kaleye giden topu Boffin yatarak uzaklaştırdı.13’üncü dakikada Samatta ceza alanı içinde topu Valencia ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşu kalecinin üstünden auta gitti.15’inci dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan’ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.19’uncu dakikada Fenerbahçe sol kanattan Caner Erkin ile korner kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Samatta ön direkte yükseldi. Direğin önünde yer alan Mert Yılmaz’a çarpan top kornere gitti.40’ıncı dakikada Nuri Şahin’in sol kanattan şutu kaleci Altay’da kaldı.43’üncü dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz’in arkadan topuğuna basan Jahovic’e hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izleyen orta hakem, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Jahovic’i oyun dışı bıraktı.49’uncu dakikada Valencia ceza alanına girdi ve sağ kanattan kale önündeki Ozan Tufan’a topu aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlarla buluştu: 0-1.52’nci dakikada Orgill'in pasıyla topla buluşan Podolski, ceza alanının hemen içerisinden sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.55’inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin kullandı. Ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Tisserand’ın yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.58’inci dakikada Gustavo, Caner Erkin, Dimitris Pelkas paslaşması sonucunda topla buluşan Pelkas’ın kafa vuruşunda top sağ kale direğinden geri geldi.60’ıncı dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst kale direğinden geri döndü.66’ncı dakika Podolski’nin ceza yayına yakın noktadan sert şutu kalecinin solundan auta gitti.82’nci dakikada ceza alanında topla buluşan Cisse'nin arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.83’üncü dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza alanında Perotti’ye yaptığı harekete hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.84’üncü dakikada topun başına geçen Perotti’nin vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-2.90+6'ncı dakikada Sinan Gümüş, Fredy’e faul yaptı. Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş sarı kart gördü. Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Süper Lig'de 7. haftanın kapanışında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı. pic.twitter.com/vGmOfDrm0f— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2020

"Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Murat Süğlün, "Listemizde olan teknik direktörlerle görüşüyoruz. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle durum belli olur. Başka görüştüğümüz isimler de var. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçına da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çıkarız. Sonrasında zaten milli takım arası var. Gelecek hocamız için bu ara çok iyi gelecektir. Biz bu hafta içerisinde hocamızı takımın başına getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Abdullah Avcı sürprizi: Prensipte anlaşma sağlandı Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmalar başladı. Kırmızı-beyazlılar en son Beşiktaş'ı çalıştıran ve adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile prensipte anlaşma sağladı. Son detayların görüşüldüğü Avcı ile kesin anlaşma sağlanması halinde deneyimli teknik adamın Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 57 yaşındaki Abdullah Avcı ile Antalyaspor yönetiminin pürüzleri gidermeye çalıştığı, son durumun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.Trabzonspor'da Abdullah Avcı defteri kapandı: Yeni adaylarla görüşülecek"Birkaç güne açıklarız"Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı yollarını ayırdıklarını ve net bir açıklama yayınladıklarını söyledi. Süğlün, "Biz Tamer Tuna hoca ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Bu durum Fenerbahçe maçı öncesi ya da başka bir maç öncesi de yaşanmış olabilirdi. Karar alındıysa önemi yok. Sonuçta biz bir teknik direktör netleştireceğiz. Birkaç gün içinde yeni teknik direktörümüzü açıklarız diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçına takımın başında bir hoca ile çıkacağız. En kötü ihtimalle bu hafta gelir, Fenerbahçe maçını tribünden izler, sonraki hafta ise takımının başında yer alır" dedi.Antalyaspor resmen açıkladı: Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Antalyaspor son üç maçını 11 kişi tamamlayamadı Ligin 7. haftasında dün Antalya Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın 45. dakikasında kırmızı kart gören Adis Jahovic, bu sezon Antalyaspor'da kırmızı kartla oyun dışı kalan dördüncü oyuncu oldu.Daha önce ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90 6. dakikasında Ufuk Akyol, deplasmandaki 6. hafta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin 41. dakikasında Amilton kırmızı kart gördü.Yenilmezlik serisi sona erdiÖte yandan, Akdeniz ekibinin iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi. Antalyaspor, sahasında en son mağlubiyetini, 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 4 Temmuz'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek yaşadı. Bu yenilgiye kadar kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig'de 11 maç üst üste kaybetmeme rekoru kıran Akdeniz temsilcisi, 121 gün sonra evinde kaybetti. Geride kalan sezonun 32. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenip, son hafta olan 34. haftada ise konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezona 13 Eylül'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üç puanla başladı.Fraport TAV Antalyaspor, 3. haftada 28 Eylül'de Yukatel Denizlispor'u da 1-0 mağlup edip, ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim'de yapılan maçta 1-1 berabere kalarak, evinde kaybetmeme serisini, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 maça çıkardı.Podolski, son iki haftada iki gol attıLigde son iki maçında puan alamayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 11. sırada bulunan Antalyaspor'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe mücadelesinde takımının tek golünü atan isim oldu. Bir önceki hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada da takımının golüne imza atan Alman oyuncu, bu sezon ki gol sayısını ikiye çıkardı.Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti: Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider



