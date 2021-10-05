Antalyaspor'da Çağdaş Atan iddiası

Süper Lig’de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlıların Yanal'ın yerine getireceği ismi belirlediği aktarıldı.
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaştı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.
- Çağdaş Atan, geçen sezon Alanyaspor ile ligin ilk yarısını uzun süre lider götürmüş ve futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.