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Antalyaspor'da Çağdaş Atan iddiası

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yönetimin teknik direktörlük konusunda Çağdaş Atan ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Antalyasporda Çağdaş Atan iddiası
Çağdaş Atan son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig’de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlıların Yanal'ın yerine getireceği ismi belirlediği aktarıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaştı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

  • Çağdaş Atan, geçen sezon Alanyaspor ile ligin ilk yarısını uzun süre lider götürmüş ve futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

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