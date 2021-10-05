Antalyaspor'da Çağdaş Atan iddiası

Çağdaş Atan son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig’de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlıların Yanal'ın yerine getireceği ismi belirlediği aktarıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaştı. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Çağdaş Atan, geçen sezon Alanyaspor ile ligin ilk yarısını uzun süre lider götürmüş ve futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

SPOR Süper Lig'e 'teknik' müdahale



