Nwkaeme'nin yeni takımı belli oldu: Yıldız futbolcu imzayı attı

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer oldu.

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sonrasında takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

Nwakaeme kaç para kazanacak?

Nwakaeme'nin yeni takımında bonuslarla ile birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Nwakaeme, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, bordo mavililerden 3 yıllık kontrat talep etmiş ve yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinden bir gelir talebinde bulunmuştu.

Anthony Nwakaeme - Al Fayha