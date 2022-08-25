Nwkaeme'nin yeni takımı belli oldu: Yıldız futbolcu imzayı attı

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer oldu.
Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sonrasında takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile 2 yıllık kontrat imzaladı.
Nwakaeme kaç para kazanacak?
- Nwakaeme'nin yeni takımında bonuslarla ile birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Nwakaeme, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, bordo mavililerden 3 yıllık kontrat talep etmiş ve yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinden bir gelir talebinde bulunmuştu.
🎥|🇳🇬
هلا، مرحبا، باللي تباطت به الاخبار 🤩🧡💙#الفيحاء pic.twitter.com/vaQXsTNRD1
🎥|🇳🇬