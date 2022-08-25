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Nwkaeme'nin yeni takımı belli oldu: Yıldız futbolcu imzayı attı

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Bordo mavili takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Nijeryalı oyuncu, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anthony Nwakaeme hangi takıma transfer oldu? Nwakaeme kaç para kazanacak?
Anthony Nwakaeme - Trabzonspor

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer oldu.

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sonrasında takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

Nwakaeme kaç para kazanacak?

  • Nwakaeme'nin yeni takımında bonuslarla ile birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Nwakaeme, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, bordo mavililerden 3 yıllık kontrat talep etmiş ve yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinden bir gelir talebinde bulunmuştu.

Anthony Nwakaeme - Al Fayha
Anthony Nwakaeme - Al Fayha
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