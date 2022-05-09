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Arda Güle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un önceki gün sakatlığını açıkladığı genç futbolcu Arda Güler, U17 Milli Takımı’nın, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Arda Güle kadrodan çıkarıldı
Arda Güler bu sezon 16 resmi maçta 3 gol, 5 asist üretti

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Milli Takımı’nın, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı. Önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç futbolcunun sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini söylemişti.

Arda Güler'in yaşadığı sakatlık ve 17 yaşındaki oyuncunun ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu.

Tekkeşin, oyuncunun tedavisinin 3 aylık bir süreci kapsadığını fakat iyi bir rehabilite süreciyle birlikte, bu sürenin kısalabileceğini söylemişti. Ayrıca Arda'nın 17 Mayıs'ta oynanacak olan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini belirtmişti.

"Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması gerekiyor"

Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, "Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmış olacak. Yani kaçırması gerekiyor. Kaçırmazsa, ağrı kesici alır maç yaparsa, sakatlığı artar. Başına başka bir iş gelir. Futbol hayatıyla ilgili bir sıkıntı yaşar. Oyuncu oynamak ister kaçırmak istemez ama sakatlığını arttırır. 3 ayda iyileşecek oyuncu daha da geç iyileşir. Yapılması gereken şey onun iyi bir şekilde spor istirahati yaptırmak ve arkasına iyi bir rehabilitasyonla en hızlı şekilde futbol hayatına geri döndürmek" dedi.

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