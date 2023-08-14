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Spor

Arda Güler ameliyat oldu

Real Madrid antrenmanında dizinden sakatlanan Arda Güler, bugün İspanya'da dizinden operasyon geçirdi.

12:24 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diz menisküs ameliyatı olacak.

Diz menisküs ameliyatı olacak.

Real Madrid'in genç yıldız Arda Güler, menisküs rahatsızlığının konservatif tedavisinde az ilerleme kaydedilmesi nedeniyle ameliyat oldu.


Kulüpten yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Arda Güler, bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Önümüzdeki günlerde iyileşme süreci başlayacak"


Operasyon bugün Madrid'de gerçekleşti.


Ameliyat sonrası Arda Güler'in en az iki ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Real Madrid'de şanssızlık devam ediyor. Kaleci Thibaut Courtois ve stoper Eder Militao'nun çapraz bağları kopmuştu.


İki oyuncunun da ilerleyen günlerde ameliyat olması bekleniyor.



#Arda Güler
#Real Madrid
#Ameliyat
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