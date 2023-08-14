Real Madrid'in genç yıldız Arda Güler, menisküs rahatsızlığının konservatif tedavisinde az ilerleme kaydedilmesi nedeniyle ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklama:

Kulüpten yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Arda Güler, bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Önümüzdeki günlerde iyileşme süreci başlayacak"

Ameliyat sonrası Arda Güler'in en az iki ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.