SÜPER LİG

Arda Turan Güney Amerika yolcusu: Menajerine yetki verdi

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors ile görüştüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüp aramaya başlayan Arda Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transfer olmak istediği bilinen ancak sarı kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir teklif gitmeyen oyuncu Güney Amerika kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya.

Son günlerde Brezilya ekiplerinden Flamengo ile adı anılmaya başlayan futbolcu şimdi de Arjantin ekibi Boca Juniors'ın gündeminde.

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve bu sebeple menajerini yetkilendirdiğini açıkladı.

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