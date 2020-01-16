Arda Turan Güney Amerika yolcusu: Menajerine yetki verdi

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüp aramaya başlayan Arda Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transfer olmak istediği bilinen ancak sarı kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir teklif gitmeyen oyuncu Güney Amerika kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya.

Son günlerde Brezilya ekiplerinden Flamengo ile adı anılmaya başlayan futbolcu şimdi de Arjantin ekibi Boca Juniors'ın gündeminde.

Arjantin'in en önemli medya kuruluşlarından olan TyCSport, Arda Turan'ın Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve bu sebeple menajerini yetkilendirdiğini açıkladı.