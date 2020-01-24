Arda Turan için MLS formülü: Milli futbolcu karar aşamasında

Arda Turan, futbol kariyeri konusunda kritik bir kararın eşiğinde. Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, Amerika kıtasından gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladı.

Sarı kırmızılılara transfer ihtimalini son ana kadar zorlayacak olan oyuncu, MLS, Brezilya ve Arjantin Ligi takımlarının ilgisine de bu süreçte cevap vermeyi hedefliyor.

Arda Turan ile MLS takımlarından Chicago Fire, Arjantin'den Boca Juniors ve Brezilya'dan Flamengo' takımlarının ilgilendiği belirtiliyor.

Kasımpaşa 'gel bizde oyna' dedi

Milli futbolcu için İstanbul'da kalmak da bir alternatif. Bu kapsamda Arda Turan'a Kasımpaşa'nın "gel bizde oyna" dediği aktarılıyor. Arda Turan, Galatasaray ve Amerika kıtasından istediği teklifleri bulamazsa İstanbul'da kalma ve futbol oynama adına Kasımpaşa'nın teklifini değerlendirmeye alacak.