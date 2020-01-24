SÜPER LİG

Arda Turan için MLS formülü: Milli futbolcu karar aşamasında

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Arda Turan'a sarı kırmızılı yönetim izin vermedi. Teknik direktör Fatih Terim milli oyuncu konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını söylerken yaşanan gelişmeler tecrübeli futbolcunun gelen diğer teklifleri değerlendirmesinin önünü açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, son olarak Başakşehir forması giymişti.

Arda Turan, son olarak Başakşehir forması giymişti.

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Arda Turan, futbol kariyeri konusunda kritik bir kararın eşiğinde. Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, Amerika kıtasından gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladı.

Sarı kırmızılılara transfer ihtimalini son ana kadar zorlayacak olan oyuncu, MLS, Brezilya ve Arjantin Ligi takımlarının ilgisine de bu süreçte cevap vermeyi hedefliyor.

  • Arda Turan ile MLS takımlarından Chicago Fire, Arjantin'den Boca Juniors ve Brezilya'dan Flamengo' takımlarının ilgilendiği belirtiliyor.

Kasımpaşa 'gel bizde oyna' dedi

Milli futbolcu için İstanbul'da kalmak da bir alternatif. Bu kapsamda Arda Turan'a Kasımpaşa'nın "gel bizde oyna" dediği aktarılıyor. Arda Turan, Galatasaray ve Amerika kıtasından istediği teklifleri bulamazsa İstanbul'da kalma ve futbol oynama adına Kasımpaşa'nın teklifini değerlendirmeye alacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cengiz Ünder'den Buffon'a muhteşem gol: Müdah...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.