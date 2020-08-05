Arda Turan'a ilk tebrik telefonu Galatasaray'ın yıldızından geldi

Galatasaray'da Arda Turan mutluluğu yaşanıyor. Sarı kırmızılıların eski oyuncusunu kadrosuna katması sosyal medyanın birinci gündem maddesi oldu. Yuvasına dönen milli futbolcuyu tebrik eden ilk isim ise Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao oldu.
Sarı kırmızılılara transfer sürecinde de Arda Turan ile görüşen ve bilgiler alan Falcao, İstanbul'a geldikten sonra da Kolombiyalı yıldızla bir aradaydı. Atletico Madrid'de takım arkadaşı olan Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne oldukça sevinen golcü futbolcu, milli futbolcuya başarılar diledi.
- Öte yandan uzun süredir Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Radamel Falcao, menajeriyle birlikte sarı kırmızılı kulüple masaya oturacak. Kolombiyalı futbolcunun yeni doğacak çocuğu sebebiyle İstanbul'da kalmak istediği ve sözleşmesinde indirime gitmesi bekleniyor.
Ocak ayından bu yana #Galatasaray’da forma giymek için birçok takımın teklifini reddeden #ArdaTuran, Yeni Şafak Spor’un Instagram yayınında kendisini duygulandıran fotoğrafla ilgili duygularını böyle anlatmıştı. pic.twitter.com/BEjTncPO6Y
Ocak ayından bu yana #Galatasaray’da forma giymek için birçok takımın teklifini reddeden #ArdaTuran, Yeni Şafak Spor’un Instagram yayınında kendisini duygulandıran fotoğrafla ilgili duygularını böyle anlatmıştı. pic.twitter.com/BEjTncPO6Y— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2020
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