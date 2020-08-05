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Arda Turan'a ilk tebrik telefonu Galatasaray'ın yıldızından geldi

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Milli futbolcunun geri dönüşü sarı kırmızılı taraftarların çoğunluğu açısından olumlu bakılırken takım içerisinde de Arda Turan'ın gelişi sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, son olarak Başakşehir forması giymişti.

Arda Turan, son olarak Başakşehir forması giymişti.

Fotoğraf: Berk Özkan

Galatasaray'da Arda Turan mutluluğu yaşanıyor. Sarı kırmızılıların eski oyuncusunu kadrosuna katması sosyal medyanın birinci gündem maddesi oldu. Yuvasına dönen milli futbolcuyu tebrik eden ilk isim ise Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao oldu.

Sarı kırmızılılara transfer sürecinde de Arda Turan ile görüşen ve bilgiler alan Falcao, İstanbul'a geldikten sonra da Kolombiyalı yıldızla bir aradaydı. Atletico Madrid'de takım arkadaşı olan Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne oldukça sevinen golcü futbolcu, milli futbolcuya başarılar diledi.

  • Öte yandan uzun süredir Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Radamel Falcao, menajeriyle birlikte sarı kırmızılı kulüple masaya oturacak. Kolombiyalı futbolcunun yeni doğacak çocuğu sebebiyle İstanbul'da kalmak istediği ve sözleşmesinde indirime gitmesi bekleniyor.

Arda Turan ve Falcao, Atletico Madrid'le birlikte forma giymişlerdi.
Arda Turan ve Falcao, Atletico Madrid'le birlikte forma giymişlerdi.

Radamel Falcao röportaja Türkçe konuşarak başladı
DHA

Radamel Falcao röportaja Türkçe konuşarak başladı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrasında Monaco'dan transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Kolombiyalı yıldız, gazetecilerle bir süre Türkçe konuşması eğlenceleri anlara sahne oldu.

Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı
AA

Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı

Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.


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