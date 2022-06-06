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Arda Turan'a ses getiren iki teklif var: Kaptan karar aşamasında

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan'a iki flaş teklif geldiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Arap yarım adasından 1 yıllık kontrat teklifi aldığı belirtilirken eski takımı Atletico Madrid'in de genç takımlarda antrenörlük önerdiği aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turana ses getiren iki teklif var: Kaptan karar aşamasında
Arda Turan, Galatasaray'ın son maçlarında kadroya alınmamıştı.

Türk futbolunun en kariyerli futbolcularının başında gelen Arda Turan, kariyeriyle ilgili kısa süre içerisinde önemli bir karar verecek.

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve henüz futbola veda etmeyen Arda Turan'a Arap yarım adasından 1 yıllık kontrat teklifi geldiği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcunun bu teklife henüz yanıt vermediği belirtildi.

Öte yandan Atletico Madrid kulübü, Arda Turan'a genç takımlarda antrenörlük teklifi sundu. Tecrübeli futbolcunun bu konuyla ilgili de henüz net bir geri dönüş yapmadığı aktarıldı.

  • Arda Turan'ın ilerleyen günlerde kariyeriyle ilgili net kararlar vereceği ve bunu basınla paylaşması bekleniyor.

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Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, 'Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle' dedi.
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