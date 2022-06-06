Arda Turan'a ses getiren iki teklif var: Kaptan karar aşamasında

Türk futbolunun en kariyerli futbolcularının başında gelen Arda Turan, kariyeriyle ilgili kısa süre içerisinde önemli bir karar verecek.

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve henüz futbola veda etmeyen Arda Turan'a Arap yarım adasından 1 yıllık kontrat teklifi geldiği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcunun bu teklife henüz yanıt vermediği belirtildi.

Öte yandan Atletico Madrid kulübü, Arda Turan'a genç takımlarda antrenörlük teklifi sundu. Tecrübeli futbolcunun bu konuyla ilgili de henüz net bir geri dönüş yapmadığı aktarıldı.

Arda Turan'ın ilerleyen günlerde kariyeriyle ilgili net kararlar vereceği ve bunu basınla paylaşması bekleniyor.