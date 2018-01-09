SÜPER LİG

Arda Turan'a sürpriz çağrı: Gelme kardeşim!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Evren Turhan, Başakşehir'e transferi gündemde olan Arda Turan'a sürpriz bir çağrıda bulunarak Türkiye'ye transfer olmamasını istedi. Turhan ayrıca milli futbolcuya gitmesi için bir de kulüp önerdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcu Arda Turan bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamadı.

Milli futbolcu Arda Turan bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamadı.

Fotoğraf: AA

Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;

"Seni başka formayla görmek istemiyorum"

  • "Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. "

"Porto'ya gitmeli"

  • "Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.