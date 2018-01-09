Arda Turan'a sürpriz çağrı: Gelme kardeşim!

Yorumculuk yapan Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'in transfer etmek istediği Arda Turan'la ilgili sürpriz bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya hesabından Arda'nın Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesini istemediğini ifade eden Turhan, şu açıklamayı yaptı;

"Seni başka formayla görmek istemiyorum"

"Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da... Avrupa da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim, gelme! Seni Türkiye'de başka bir formayla görmek istemiyorum. "

"Porto'ya gitmeli"

"Bence Porto'ya gitmeli. Porto, Arda için ideal. Marega, Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar liginde oynar süre de alır. Maç eksiğini giderir, kendine gelir."

Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da....onun için Avrupa da bir takımda devam etsin...Gelme kardeşim benim ,gelme...seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de.... — Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018