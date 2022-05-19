Spor Arda Turandan emeklilik açıklaması "Sona yaklaştım"
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Arda Turan'dan emeklilik açıklaması: "Sona yaklaştım"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini belirtirken, "Sona doğru yaklaştığım kesin. Yakında açıklama yapacağım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turandan emeklilik açıklaması: Sona yaklaştım
Bu sezon 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Arda Turan, futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini söyledi. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, karar verme sürecinde saygı beklediğini söyledi.

TV8'e konuşan Arda Turan'ın açıklaması şöyle:

  • "Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle, eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten."

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