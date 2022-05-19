Arda Turan'dan emeklilik açıklaması: "Sona yaklaştım"

Bu sezon 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Arda Turan, futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini söyledi. Kimseye kırgın olmadığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, karar verme sürecinde saygı beklediğini söyledi.

TV8'e konuşan Arda Turan'ın açıklaması şöyle:

"Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle, eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten."

Arda Turan: "Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Diyet yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum." pic.twitter.com/7og3CJ3Pjm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 11, 2022