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Son dakika.. Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinin detayları belli oldu

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Başakşehir'in milli futbolcunun maaşının yarısını ödeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

'Arda Turan hangi takıma gidecek' sorusu netli kazanıyor.

TRT Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Arda Turan, Medipol Başakşehir'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Bu hafta içi Antalya'da imzaların atılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı takımda görmek istediklerini söylemişti.

  • Yeni Şafak, Arda'nın Başakşehir'e transfer olacağını günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.

Arda Turan Başakşehir'de
Arda Turan Başakşehir'de

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin yarın ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi.Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.Çin'e gidebilirMedipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 11, 2017 at 5:21öö PST)

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