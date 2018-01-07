Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinin detayları belli oldu

'Arda Turan hangi takıma gidecek' sorusu netli kazanıyor.

TRT Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Arda Turan, Medipol Başakşehir'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Bu hafta içi Antalya'da imzaların atılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı takımda görmek istediklerini söylemişti.

Yeni Şafak, Arda'nın Başakşehir'e transfer olacağını günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.