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Arda Turan'ın Hatayspor'a attığı golü izle

Arda Turan Türk Telekom'a golle döndü

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırladı. İlk yarıyı ev sahibi Galatasaray, Arda Turan'ın attığı golle 1-0 önde kapatırken misafir takım Hatayspor, Gökhan Karadeniz'in golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol attı.

Arda Turan, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol attı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kaptan olarak sahaya çıkan milli futbolcunun attığı golde asisti Saracchi yaptı.

İlk yarısı bu skorla sona eren mücadelede misafir takım Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle beraberliği yakaladı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray-Hatayspor hazırlık karşılaşması 1-1 sona erdi.

İşte Arda Turan'ın Hatayspor ağlarına gönderdiği o gol;

Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na golle döndü
Yeni Şafak

Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na golle döndü

Galatasaray ile Hatayspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında yuvasına geri dönen Arda Turan, 32. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı
Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi krize neden oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mücadele öncesi zamanında stadyumda bulunmaması gerekçesiyle 11'den çıkarıldığı açıklandı.Öte yandan altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, Mbaye Diagne'nin ise sakatlık nedeniyle maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.Bilgilendirme 👇 pic.twitter.com/ggJW1c6hBE&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2020 Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

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