Arda Turan Türk Telekom'a golle döndü

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırladı. İlk yarıyı ev sahibi Galatasaray, Arda Turan'ın attığı golle 1-0 önde kapatırken misafir takım Hatayspor, Gökhan Karadeniz'in golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Kaptan olarak sahaya çıkan milli futbolcunun attığı golde asisti Saracchi yaptı.
İlk yarısı bu skorla sona eren mücadelede misafir takım Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle beraberliği yakaladı.
Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray-Hatayspor hazırlık karşılaşması 1-1 sona erdi.
İşte Arda Turan'ın Hatayspor ağlarına gönderdiği o gol;
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