Arda Turan Türk Telekom'a golle döndü

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kaptan olarak sahaya çıkan milli futbolcunun attığı golde asisti Saracchi yaptı.

İlk yarısı bu skorla sona eren mücadelede misafir takım Hatayspor, 67. dakikada Gökhan Karadeniz'in attığı golle beraberliği yakaladı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray-Hatayspor hazırlık karşılaşması 1-1 sona erdi.

İşte Arda Turan'ın Hatayspor ağlarına gönderdiği o gol;

00:30 dk 03 Eylül 2020 Yeni Şafak Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na golle döndü Galatasaray ile Hatayspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında yuvasına geri dönen Arda Turan, 32. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.