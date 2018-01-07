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Son dakika.. Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir'in Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

'Arda Turan hangi takıma gidecek' sorusu netli kazanıyor.

TRT Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Arda Turan, Medipol Başakşehir'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Bu hafta içi Antalya'da imzaların atılacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'ı takımda görmek istediklerini söylemişti.

Geçen hafta Arda Turan'ın ABD'den Chicago Fire'a transfer olacağı iddia edilmişti.

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