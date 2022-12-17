Messi Paris ile sözleşme yenilemeye yakın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale çıkan Lionel Messi, finali dört gözle bekliyor. Neredeyse kazanmadık kupa bırakmayan süper starın kulüp kariyerinde de ne yapacağı henüz belli değil.

Arjantinli taraftarlar, finale çıktıkları Hırvatistan maçı sonrası galibiyeti Messi'nin anneannesinin evinin önünde kutladı. pic.twitter.com/zxFYFyBZrS — SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2022

Paris'te kalacak mı?

2021-22 sezonu başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Messi, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arjantinli dünya yıldızının henüz opsiyonu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

Al-Khelaifi umutlu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı yerinde takip eden, aynı zamanda Katar'ın uluslararası alanda en çok tanınan siması olarak kabul edilen Paris Saint Germain kulüp sahibi Nasser Al-Khelaifi ise Messi'nin Paris'te kalacağını düşünüyor.

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Nasser Al-Khelaifi'nin başında olduğu fon, yaklaşık 10 yıl önce Paris Saint Germain'i satın almıştı.

Başkan Al-Khelaifi, ayrılığa ilişkin oluşturulan spekülasyonları ciddi şekilde reddetti ve Messi'nin Paris'te kalacağını belirterek, "Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağımız konusunda anlaştık. Bunu binlerce kez söyledim. Kulüpte çok mutlu, çok iyi bir sezon geçiriyor. Paris'te kalmak istiyor" dedi.

Lionel Messi: "Sadece 1 maç kaldı..." ⌛#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9wZXJZYTBI — SPOR (@yenisafakspor) December 13, 2022

Başkan Al-Khelaifi umutlu da olsa Messi'nin kararı, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası finalinin sonucuna göre şekillenebilir. Süper starın, kazanamadığı tek kupa olarak gördüğü Dünya Kupası ve bunun için can attığı düşünülürse, kazandıktan sonra emeklilik moduna girme ihtimali de bulunuyor.

Lionel Messi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 5 gol 3 asist yaptı.

PSG Başkanı, kulübünün Dünya Kupası yarı finalinde üç futbolcusu olduğu için de çok mutlu. Arjantin'de Messi, Fransa'da Kylian Mbappe ve Fas'ta Achraf Hakimi. Diğer taraftan finali öncesini de değerlendiren Al-Khelaifi, "Şu anda dünyanın en iyi iki oyuncusuna sahibim. İkisi de beş gol attı. Bu Dünya Kupası'nda en iyi kulüp biziz" dedi.

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Messi, Mbappe ve Hakimi'nin Dünya Kupası'nın en iyi 11'ne seçilme ihtimalleri yüksek görünüyor.

Başkan, pazar günkü final için, Fransa'yı destekleyeceğini söyleyerek "PSG bir Fransız kulübü ve bu ülkeyi ikinci evim olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Messi mi Mbappe mi?