Arsenal Mesut Özil'e izin verdi: Fenerbahçe'ye imza atıyor
Arsenal Mesut Özil'e izin verdi: Fenerbahçe'ye imza atıyor
Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu Mesut Özil transferi gerçekleşmek üzere. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladığı hatta Mesut'un sözleşme detaylarından, İstanbul'da nerede oturacağına dair birçok bilgi paylaşılmıştı. Son olarak Arsenal kulübünün de Mesut'un takımdan ayrılmasına izin verdiği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan yıldız oyuncunun hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. Arsenal'ın Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyleyen Schira, Fenerbahçe'nin transferi bitirmek üzere olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ligin ikinci yarısındaki maaşının Arsenal tarafından ödeneceği ve yeni sezonda 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.
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