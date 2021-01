Arsenal Mesut Özil'e izin verdi: Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan yıldız oyuncunun hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. Arsenal'ın Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyleyen Schira, Fenerbahçe'nin transferi bitirmek üzere olduğunu ifade etti.

#Fenerbahce are in very advanced talks to sign Mesut #Ozil. Offered a contract until 2023 with option for another season. #Arsenal have opened to Ozil’s departure and Fener are confident to finalize the deal. #transfers #AFC https://t.co/QK5ZwO713O — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2021

Yıllık 5 milyon euro kazanacak

Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ligin ikinci yarısındaki maaşının Arsenal tarafından ödeneceği ve yeni sezonda 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

00:42 dk 08 Ocak 2021 DHA Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki amcası Cevdet Özil, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Özel açıklamalarda bulunan Cevdet Özil, 'Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti.' ifadelerini kullandı.