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Arsenal Mesut Özil'e izin verdi: Fenerbahçe'ye imza atıyor

Arsenal Mesut Özil'e izin verdi: Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu Mesut Özil transferi gerçekleşmek üzere. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladığı hatta Mesut'un sözleşme detaylarından, İstanbul'da nerede oturacağına dair birçok bilgi paylaşılmıştı. Son olarak Arsenal kulübünün de Mesut'un takımdan ayrılmasına izin verdiği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, sezon başında Arsenal'da kadro dışı bırakılmıştı.

Mesut Özil, sezon başında Arsenal'da kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan yıldız oyuncunun hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. Arsenal'ın Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına izin verdiğini söyleyen Schira, Fenerbahçe'nin transferi bitirmek üzere olduğunu ifade etti.

  • Yıllık 5 milyon euro kazanacak
  • Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ligin ikinci yarısındaki maaşının Arsenal tarafından ödeneceği ve yeni sezonda 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe Mesut Özil ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıllardır hayalini kurduğu Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek.5 milyon euro kazanacakAmerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.Kupa koleksiyoncusu ÖzilKariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyorKısıklı'da oturacakEşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşindeVideo: PORTRE | Mesut Özil

Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti
DHA

Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki amcası Cevdet Özil, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Özel açıklamalarda bulunan Cevdet Özil, 'Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti.' ifadelerini kullandı.

PORTRE | Mesut Özil
Yeni Şafak

PORTRE | Mesut Özil

Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…

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