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Arsenal'den Merih Demiral'a 50 milyon euro

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal’de ilk hedef, Merih Demiral. Londra ekibinin, teknik direktör Arteta’nın istediği milli oyuncumuz için 50 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merhi Demiral, A Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni topladı.

Merhi Demiral, A Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni topladı.

Fotoğraf: BENOIT TESSIER / Reuters

Avrupa’nın önemli kulüplerinin kadrosuna katmak istediği milli oyuncumuz Merih Demiral, Arsenal’in de hedefinde. Teknik direktör Mikel Arteta’nın gelişiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Londra ekibinin, Merih Demiral için 50 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arteta’nın istediği ilk ismin Merih Demiral olduğu belirtildi. Bu sezon savunmada problem yaşayan Arsenal; milli oyuncuyu isteyen Milan, Atletico Madrid ve Schalke ile kıyasıya mücadeleye girecek.

  • Sezon başında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Merih; Bonucci ve De Light’in yedeğiyken yüksek formuyla ilk 11'e adını yazdırmaya başladı. Juventus’un, gelen yüksek tekliflere rağmen milli futbolcuyu satmayı düşünmediği de ifade edildi.

Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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