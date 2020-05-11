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Arsene Wenger: Ronaldo ve Messi devri kapanıyor en iyisi Mbappe

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi devrinin kapanmaya başladığını söyledi. 70 yaşındaki deneyimli hocaya göre dünyanın en iyisi artık Kylian Mbappe olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsene Wenger 22 sene görev yaptığı Arsenal'den 2018 yılında ayrılmıştı.

Arsene Wenger 22 sene görev yaptığı Arsenal'den 2018 yılında ayrılmıştı.

FIFA'da Global Futbol Gelişim Başkanı olarak çalışmalarına devam Arsen Wenger, dünya futbolunun değişime uğradığını söyledi. Bu süre zarfı içerisinde de Ronaldo ve Messi devrinin kapanmak üzere olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Dünyanın bir numarası bana göre Kylian Mbappe olacak" dedi.

İngiliz basınına konuşan Arsene Wenger, "Daha önce Messi ve Ronaldo gibi yaratıcı futbolcular görmemiştik. Bu iki isim kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor. Şimdi sırada yeni bir nesil var. Onların içinde de en dikkat çekeni Mbappe" ifadelerini kullandı.

  • Yeni jenerasyonun en iyilerinin Fransa'dan çıkabileceğini dile getiren 70 yaşındaki deneyimli hoca, "Tabii Neymar'ı da unutmamak gerekir. Hatta İngiltere'den de yeni yıldızlar çıkabilir. Çünkü İngilizler altyapılara önemli yatırım yaptı" diye konuştu.

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