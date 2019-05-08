Aslan payı 450 milyon TL

Galatasaray’da, hem 22. şampiyonluğun hem de elde edilecek büyük gelirin hesapları yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün kasasına Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkından dolayı yaklaşık 450 milyon TL gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig’de 2018-19 sezonunu zirvede bitirmesi halinde, katılım payı, geçmiş şampiyonluk primi, performans primleriyle birlikte yaklaşık 200 milyon TL kasasına koymuş olacak.

Sarı-kırmızılılar, ligde 31. haftaya kadar galibiyet primi olarak 46,8 milyon TL, beraberlik primi olarak 11,7 milyon TL’yi kasasına koyarken, sezona katılım payı olarak 35 milyon TL, şampiyon olması halinde 33 Milyon TL , geçmiş şampiyonluk primi olarak ise 63 milyon TL kazanacak.

UEFA’DAN DA EN AZ 200 MİLYON TL

Galatasaray 22. şampiyonluğu elde etmesi halinde, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek ve doğrudan katılım nedeniyle 105 milyon TL kazanacak.

Svarı-kırmızılılar, yayın hakları, maç primleriyle birlikte yaklaşık 100 milyon TL daha kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi gişe gelirleri, ürün satışı gibi ek gelirlerle birlikte Galatasaray’ın toplam gelirinin 250 milyon TL’yi bulması bekleniyor.