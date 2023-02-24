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Spor

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye destek

Asya Şampiyonlar Ligi'nde, dün akşam oynanan çeyrek final karşılaşmalarında 11 ilimizde gerçekleşen deprem unutulmadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:33 . 24/02/2023 Cuma
DHA
Oynanan maçların birindeki destek mesajı.

Oynanan maçların birindeki destek mesajı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde, ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına, dün akşam oynanan çeyrek final karşılaşmalarının skorbordlarında, Türkiye ve Suriye'ye destek vermek adına #SupportTürkiye ve #SupportSyria yazısı yer aldı.


Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan, Al Duhail - Al Shabab ve Foolad Khouzestan - Al Hilal çeyrek final karşılaşmalarının skorbordlarına, her 5 dakikada bir #SupportTürkiye ve #SupportSyria yazısı verilerek, Türkiye ve Suriye'ye destek olundu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan son 16 turundaki maçlar öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.


#Asya Şampiyonlar Ligi
#Türkiye
#Deprem
1 saat önce
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye destek
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