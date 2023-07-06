Atakaş Hatayspor, Trendyol Yemek ile yeşil sahalara dönüyor.

Trendyol Yemek ile Atakaş Hatayspor’un destekçisi oldu. Anlaşma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin şahitliğinde imzalandı. Trendyol’un ülke sporuna verdiği önemi belirten Büyükekşi “Trendyol gibi ülkemizin önemli bir markasının desteği bizim için çok saygıdeğer” dedi. İmza töreninde konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, “Hatayspor, Hatay halkının gururu ve Hatay ekonomisinin de bir can simidi aynı zamanda. Bu yüzden Atakaş Hatayspor’un bu sene de Süper Lig’de devam etmesi ve maddi açıdan da desteklenmesi için Trendyol Yemek ile Hatayspor’umuzun yanında olmaya karar verdik” dedi.