Atiba'nın görüştüğü kulüp ortaya çıktı

Beşiktaş'la yeni kontrat konusunda uzlaşma sağlayamadığı için sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilen Atiba Hutchinson'ın görüştüğü kulüp ortaya çıktı.
Akşam'da yer alan habere göre Kanadalı futbolcu eski antrenörü Tamer Tuna'nın yanına doğru gitmek için harekete geçti. İzmir ekibiyle görüşmelere başlayan Atiba, Göztepe ile anlaşma noktasına geldi.
- Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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