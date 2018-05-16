Atiba'nın görüştüğü kulüp ortaya çıktı

Beşiktaş'la yeni kontrat konusunda uzlaşma sağlayamadığı için sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtilen Atiba Hutchinson'ın görüştüğü kulüp ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre Kanadalı futbolcu eski antrenörü Tamer Tuna'nın yanına doğru gitmek için harekete geçti. İzmir ekibiyle görüşmelere başlayan Atiba, Göztepe ile anlaşma noktasına geldi.

Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.







Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrılıyor NTV Spor'un haberine göre sezon sonunda siyah beyazlılar ile sözleşmesi bitecek olan Atiba, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadı. Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime ileten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak.Hatırlanacağı üzere Atiba ile ilgili olarak sezon oynanırken Galatasaray iddiaları gündeme gelmişti. Kanadalı futbolcunun ülkesine dönebileceği aktarılırken Süper Lig'den de bir çok kulübün oyuncuya teklif yaptığı ifade ediliyor. 2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş’ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı. Kanadalı futbolcu sezonun bitimiyle siyah beyazlılardan ayrılacak. ──📌NTV Spor pic.twitter.com/7Ubrq9S8SS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mayıs 2018