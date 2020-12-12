SÜPER LİG

Atılay Canel: Zorla mağlup edildiğimizi düşüyorum

Fatih Karagümrük'de teknik sorumlu Atılay Canel, Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Zorla mağlup edildiğimizi düşünüyorum' dedi.

Haber Merkezi İHA
​Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel

​Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Daha iyi bir netice alabilirdik. İlk yarı yediğimiz ilk golden sonra oyunda istediğiniz pozisyonları aldık. Hakem önce bize penaltı verdi, ardından ofsayt gerekçesiyle penaltıyı iptal etti. İkinci yarıda gayet iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Golü bulduk daha da bulabilirdik, yediğimiz gollerde 2. golde faul vardı. Verilen görevler yapıldığını düşünüyorum. Bizim burada zorla mağlup edildiğimizi düşüyorum" diye konuştu.

Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı
Oyuna sonradan girdi, Hatayspor'u galibiyete taşıdı

Ligin 12. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83. dakikalarda oyuna sonradan dahil olan Boupendza kaydetti. Karagümrük'ün tek golü, 65. dakikada Jimmy Durmaz'dan geldi.Ndiaye ve Sabo kırmızı gördüKaragümrük'te Badou Ndiaye oyundan çıktıktan sonra, Sabo da oyun içerisinde kırmızı kart gördü. İki futbolcu, 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Hatayspor, 3-1 kazandığı maçın ardından puanını 18'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı. Fatih Karagümrük yıldızını satıyor: Bu transfer sayesinde kasa dolacak

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