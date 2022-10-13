ÖZET | Atletico Madrid - Club Brugge: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında B grubunda Atletico Madrid, evinde Club Brugge konuk etti. Civitas Metropolitano'da 60.810 izleyici önünde maç 0-0 tamamlandı.
Yoğun aksiyonlu geçen, Club Brugge kalecisi Mignolet'in devleştiği, 26 şut atılan maçta taraflar eşitliği bozamadı ve mücadele 0-0 bitti. Club Brugge'de Sowah 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Club Brugge 10 puanla liderliğini korurken, 5. hafta maçları öncesi de gruptan çıkmak adına ciddi avantaj elde etti. Atletico Madrid ise 4 puanda 3. sırada yer aldı.
- Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçlarında Club Brugge sahasında Porto'yu, Atletico Madrid ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Atletico Madrid - Club Brugge maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları. #UCL pic.twitter.com/eXbgCTfw6R— SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022