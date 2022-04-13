Manchester City kaostan turla çıktı: Madrid'de unutulmaz maç

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Ayasofya’da ikinci sevinç: Medrese cuma günü açılıyor

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasından sonra hemen bitişiğinde bulunan ve 1936’da yıkılan Ayasofya Medresesi yeniden inşa edildi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ne bağlı araştırma merkezi olarak hizmet verecek medrese cuma günü kapılarını açacak. Rektör Prof. M. Fatih Andı, sergiler, sempozyumlar ve eğitimin bir bölümüne ev sahipliği yapacak medresenin yeniden anlamını kazanacağını söyledi.