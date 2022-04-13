Manchester City kaostan turla çıktı: Madrid'de unutulmaz maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan City, yarı finale yükselen takım oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Manchester City’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla yarı finale yükseldi.
- Pep Guardiola, 9 kez ile Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok yarı finale yükselen teknik direktör oldu.
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
🔴 Liverpool vs Villarreal 🟡
🔵 Man City vs Real Madrid ⚪
Kimler turlar?#UCL
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
Atletico-Manchester City maç özeti pic.twitter.com/K1SYa98fSf
Atletico-Manchester City maç özeti pic.twitter.com/K1SYa98fSf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 13, 2022