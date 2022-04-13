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Spor Manchester City kaostan turla çıktı Madridde unutulmaz maç
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Manchester City kaostan turla çıktı: Madrid'de unutulmaz maç

Atletico Madrid 1-0 yenildiği maçın rövanşında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Gerginliklerle dolu mücadele 0-0 sona erdi ve Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atletico Madrid-Manchester City maç özeti ve golleri izle: Şampiyonlar Ligi özet izle
Atletico-Manchester maçında gergin anlar yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, İspanya deplasmanında Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan City, yarı finale yükselen takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Manchester City’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Manchester City, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

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