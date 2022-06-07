Avrupa devinin taraftarları Galatasaraylı yıldızın alınmasını istiyor

Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı Marcao, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alıyor. Bu kulüplerin başında İspanya La Liga ekibi Sevilla bulunuyor.
Marcao için Galatasaray'a 14 milyon Euro teklif sunduğu belirtilen Sevilla'da taraftarlar transfer edilmesi beklenen stoperler için dikkat çekici bir anket açtı.
'Gündemde olan isimler arasından hangi futbolcuyu istersiniz?' şeklinde sorulan soruya Sevilla taraftarı, 'Marcao' ismini verdi.
İşte Sevillalı taraftarların anketteki oy tercihleri;
Sevilla taraftarı, stoper bölgesine yapılacak transferle ilgili yapılan ankette Galatasaray'dan Marcao'yu seçti
✅Marcao: %73
▪Senesi: %14
▪Caleta-Car: %2
▪Denayer: %1 pic.twitter.com/aJ35OWZcXW
Sevilla taraftarı, stoper bölgesine yapılacak transferle ilgili yapılan ankette Galatasaray'dan Marcao'yu seçti