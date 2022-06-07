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Avrupa devinin taraftarları Galatasaraylı yıldızın alınmasını istiyor

11 Haziran'da başkanlık seçimlerine gidecek olan Galatasaray'da takımdaki birçok futbolcuya Avrupa'dan ciddi ilgi var. Sarı kırmızılılarda Brezilyalı stoper Marcao ilgi gören oyuncuların başında geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa devinin taraftarları Galatasaraylı yıldızın alınmasını istiyor
Galatasaray, Süper Lig'de başarısız bir sezon geçirdi.

Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı Marcao, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alıyor. Bu kulüplerin başında İspanya La Liga ekibi Sevilla bulunuyor.

Marcao için Galatasaray'a 14 milyon Euro teklif sunduğu belirtilen Sevilla'da taraftarlar transfer edilmesi beklenen stoperler için dikkat çekici bir anket açtı.

'Gündemde olan isimler arasından hangi futbolcuyu istersiniz?' şeklinde sorulan soruya Sevilla taraftarı, 'Marcao' ismini verdi.

İşte Sevillalı taraftarların anketteki oy tercihleri;
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