Avrupa devinin taraftarları Galatasaraylı yıldızın alınmasını istiyor

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Diyarbakır’da bal üreticilerine malzeme desteği

Vali Su: “İlimiz arıcılık açısından çok önemli bir potansiyele sahip, gerçekten çok zengin bir floraya sahip. Bu anlamda da arıcılar için hakikaten ilimiz, hem iklimi hem florası bakımından bulunmazbir mekan.