Avrupa Fatihi Camp Nou'dan 0-0'lık eşitlikle dönüyor: Tur İstanbul'a kaldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar;
26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay’ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.
39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay’ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.
62. dakikada son çizgiye inen Traore’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba’nın şutu yandan dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanattan Traore’nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur için avantaj sağladı pic.twitter.com/SNy1t5C1JY
UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur için avantaj sağladı pic.twitter.com/SNy1t5C1JY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 10, 2022