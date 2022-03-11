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Avrupa Fatihi Camp Nou'dan 0-0'lık eşitlikle dönüyor: Tur İstanbul'a kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılar kritik mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Fatihi Camp Noudan 0-0lık eşitlikle dönüyor: Tur İstanbula kaldı
Inaki Pena yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar;

26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay’ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay’ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.

62. dakikada son çizgiye inen Traore’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba’nın şutu yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Traore’nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.


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