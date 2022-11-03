Avrupa futbolunun en talihsiz kulübü olabilirler: Aynı puanı aldılar ama elendiler

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin olayı Sturm Graz'ın grubunu sonuncu tamamlamasıydı. Burada ilginç olan ise Graz'ın diğer rakipleri gibi 8 puan toplamasına rağmen Avrupa kupalarına veda etmesi.
İkili averaj ve genel averaj toplamlarında grubunda son sırada yer alan Sturm Graz, dünya futboluna eşine az rastlanır bir şekilde turnuvadan elendi.
İşte F grubunda oluşan tablo;
Meanwhile.... pic.twitter.com/RSXViDcblk
Meanwhile.... pic.twitter.com/RSXViDcblk— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 3, 2022