Avrupa futbolunun en talihsiz kulübü olabilirler: Aynı puanı aldılar ama elendiler

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin olayı Sturm Graz'ın grubunu sonuncu tamamlamasıydı. Burada ilginç olan ise Graz'ın diğer rakipleri gibi 8 puan toplamasına rağmen Avrupa kupalarına veda etmesi.

İkili averaj ve genel averaj toplamlarında grubunda son sırada yer alan Sturm Graz, dünya futboluna eşine az rastlanır bir şekilde turnuvadan elendi.

İşte F grubunda oluşan tablo;