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Avrupa futbolunun en talihsiz kulübü olabilirler: Aynı puanı aldılar ama elendiler

UEFA Avrupa Ligi F grubunda son maçların ardından ilginç bir tablo ortaya çıktı. Avusturya takımlarından Sturm Graz, diğer rakipleri gibi 8 puan topladığı grubunu sonuncu tamamladı ve Avrupa kupalarından elendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa futbolunun en talihsiz kulübü olabilirler: Aynı puanı aldılar ama elendiler
Sturm Grazlı futbolcuların üzüntüsü.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin olayı Sturm Graz'ın grubunu sonuncu tamamlamasıydı. Burada ilginç olan ise Graz'ın diğer rakipleri gibi 8 puan toplamasına rağmen Avrupa kupalarına veda etmesi.

İkili averaj ve genel averaj toplamlarında grubunda son sırada yer alan Sturm Graz, dünya futboluna eşine az rastlanır bir şekilde turnuvadan elendi.

İşte F grubunda oluşan tablo;
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