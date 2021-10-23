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Avrupa için kara tablo: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hayal olabilir

Son yıllarda UEFA turnuvalarında aldığımız kötü sonuçlar, takımlarımızın yakın gelecekte Avrupa’dan uzak kalmasına neden olacak. Şu an UEFA sıralamasında 19. sırada bulunan Türkiye, kalan maçlarda ilk 15’in içine giremezse Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hayal olabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa için kara tablo: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hayal olabilir
UEFA'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonları

Türk futbolu, gerek kulüpler gerekse Milli Takım kulvarında ivme kaybetmeye devam ediyor. Son yıllarda aldığımız sonuçların ardından FIFA ve UEFA sıralamalarında altlara doğru epey inmiş durumdayız. Bu durumun Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerimiz için büyük bir tehlike arz ettiğini uzun süredir kamuoyu konuşsa da, sahadaki performans pek iç açıcı görünmüyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında toplanacak puanlar, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne iki takımla katılımımız açısından büyük öneme sahip.

İlk 15 içinde olmak önemli

Şu an Avrupa’da 3 takımımız mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise Galatasaray ile Fenerbahçe adını üst tura yazdırmaya çalışıyor. Beşiktaş puanla tanışamazken, Fenerbahçe’nin 3 maç sonunda 2 puanı bulunuyor. Gruplara en iyi başlayan, 7 puanla lider durumda bulunan Galatasaray oldu.

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15’te bitiremezsek, 2023-24’te Şampiyonlar Ligi’ne 1 (play-off turu), Avrupa Ligi’ne 0 ve Avrupa Konferans Ligi’ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne ise 2 takım göndereceğiz.

Türkiye 19. sırada yer alıyor

Türkiye, şu an UEFA ülkeler sıralamasında 24.500 puanla 19. sırada yer alıyor. Türkiye’nin üzerinde bulunan Çekya’nın 24.60, Güney Kıbrıs’ın 24.625, Yunanistan’ın 24.700, 15. Hırvatistan’ın ise 24.900 puanı var. Avrupa’daki 3 takımımız kalan maçlarında maksimum puanı toplayarak kendi gelecekleri için büyük önem taşıyan sürece katkı yapmaya çalışacaklar.

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