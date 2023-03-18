Türkiye, UEFA'da ülke puanı klasmanında 12'inci sırada yer alıyor. İsviçre temsilcisi Basel'in performansına göre Türkiye sezonu 12 ya da 13'üncü sırada tamamlayacak. 13'üncü sıradaki İsviçre şu anda Avrupa mücadelesine tek temsilcisi Basel ile devam ediyor ama kalan turlarda 4 galibiyet almaları gerekiyor ki 12'inci sırayı İsviçre'ye kaptıralım.