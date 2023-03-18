UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç organizasyonu
Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in son 16 turunda elenmeleriyle bu sezon Avrupa kupalarında temsilcimiz kalmadı.
Türkiye, UEFA'da ülke puanı klasmanında 12'inci sırada yer alıyor. İsviçre temsilcisi Basel'in performansına göre Türkiye sezonu 12 ya da 13'üncü sırada tamamlayacak. 13'üncü sıradaki İsviçre şu anda Avrupa mücadelesine tek temsilcisi Basel ile devam ediyor ama kalan turlarda 4 galibiyet almaları gerekiyor ki 12'inci sırayı İsviçre'ye kaptıralım.
Avrupa'da bu sezon takımımız kalmadı ama ileriye dönük yatırım yaparak, 2024-2025 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderme hakkı elde ettik. Türkiye, bu sene kazanılan puanlar sayesinde 12'inci de olsa 13'e de gerilese 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek.