Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu akşam ikinci maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarıyla ilgili yayın belirsizliği sona erdi.

beIN Sports, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarını canlı yayınlayacağını açıkladı.

Yayın akışı şöyle;

19.55 Fenerbahçe-Spartak Trvana (beIN Sports 1)

22.00 Malmö-Beşiktaş (beIN Sports 1)

22.00 Standart Liege-Akhisarspor (beIN Sports 2)