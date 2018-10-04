Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu akşam ikinci maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarıyla ilgili yayın belirsizliği sona erdi.
- beIN Sports, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarını canlı yayınlayacağını açıkladı.
Yayın akışı şöyle;
19.55 Fenerbahçe-Spartak Trvana (beIN Sports 1)
22.00 Malmö-Beşiktaş (beIN Sports 1)
22.00 Standart Liege-Akhisarspor (beIN Sports 2)
📢 UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta. pic.twitter.com/Vy0Yf3Nmu0
📢 UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları beIN SPORTS'ta. pic.twitter.com/Vy0Yf3Nmu0— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 4 Ekim 2018
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