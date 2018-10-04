UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un maçları saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu

Avrupa Ligi'nde bu akşam gruptaki ikinci karşılaşmalarına çıkacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un maçları beIN Sports'tan yayınlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikinci maçlar bugün başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikinci maçlar bugün başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu akşam ikinci maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarıyla ilgili yayın belirsizliği sona erdi.

  • beIN Sports, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarını canlı yayınlayacağını açıkladı.

Yayın akışı şöyle;

19.55 Fenerbahçe-Spartak Trvana (beIN Sports 1)

22.00 Malmö-Beşiktaş (beIN Sports 1)

22.00 Standart Liege-Akhisarspor (beIN Sports 2)

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