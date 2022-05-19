Avrupa Ligi'nde zafer Almanların oldu: Frankfurt penaltılarla kazandı

Hayat

Cazı udla sevdiren adam: Anouar Brahem

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, mayıs ayını “PSM’de Caz” etkinliklerine ayırdı. Bu kapsamında cazın önemli isimlerinden Anouar Brahem’i yarın akşam Turkcell Sahnesi’nde ağırlayacak. Brahem, Türkiye’ye yeniden gelişinin hissettirdiklerini Yeni Şafak’a anlattı. Müziğini doğu ve batı kültürünü harmanlayarak geliştiren usta sanatçı, “Ud, pek çok kişinin ilgisini çekmedi, ama zamanla bu değişti” diye konuştu.