Avrupa Ligi'nde zafer Almanların oldu: Frankfurt penaltılarla kazandı

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de eşlik bozulmadı ve finalde seri penaltı atışlarına geçildi.
Frankfurt, penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 mağlup etti ve Avrupa Ligi kupasında zafere ulaştı.
- Alman temsilcisi Frankfurt, Avrupa Ligi zaferiyle birlikte Şampiyonlar Ligi biletinin de sahibi oldu.
THIS!!!!!! #SGEuropa #Sevilljaaaaa pic.twitter.com/wbolEX5DCI
THIS!!!!!! #SGEuropa #Sevilljaaaaa pic.twitter.com/wbolEX5DCI— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022