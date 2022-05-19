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Avrupa Ligi'nde zafer Almanların oldu: Frankfurt penaltılarla kazandı

Alman ekibi Frankfurt, seri penaltı atışları sonucunda İskoç temsilcisi Rangers'ı mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Frankfurt kupa zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi biletinin de sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Liginde zafer Almanların oldu: Frankfurt penaltılarla kazandı
Frankfurtluların sevinci.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma bölümlerinde de eşlik bozulmadı ve finalde seri penaltı atışlarına geçildi.

Frankfurt, penaltı atışlarında Rangers'ı 5-4 mağlup etti ve Avrupa Ligi kupasında zafere ulaştı.

  • Alman temsilcisi Frankfurt, Avrupa Ligi zaferiyle birlikte Şampiyonlar Ligi biletinin de sahibi oldu.
Avrupa Liginde zafer Almanların

Avrupa Ligi'nde zafer Almanların

​Frankfurt, penaltı atışları sonucunda Rangers'ı mağlup etti.
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