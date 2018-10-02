AVRUPA LİGLERİ

Temsilcilerimizin maçları yaz saati uygulamasıyla 1 saat geç başlayacak

Avrupa maçlarına yaz saati ayarı

İleri saat uygulamasının devam ettirilmesi kararının alınmasının ardından gözler temsilcilerimizin Avrupa maçlarına çevrildi. Buna göre Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ve Beşiktaş'ın Sarpsborg ile deplasmanda yapacağı karşılaşmalar 23.00'te başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa maçları Türkiye'de 1 saat geç başlayacak.

Avrupa maçları Türkiye'de 1 saat geç başlayacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Maçlara yaz saati ayarı

Avrupa'da 28 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak. Bu durumda 19.55'te başlayan Şampiyonlar Ligi maçları 20.55, 22.00'de başlayan maçlar ise 23.00'te başlayacak.

En geç başlayacak maçlar şöyle;

  • 6 Kasım Schalke-G.Saray: 23.00
  • 29 Kasım Sarpsborg-Beşiktaş: 23.00
  • 13 Aralık Trnava-F.Bahçe: 23.00

İleri saat kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
İleri saat kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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