Avrupa maçlarına yaz saati ayarı

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Maçlara yaz saati ayarı

Avrupa'da 28 Ekim'de saatler 1 saat geri alınacak. Bu durumda 19.55'te başlayan Şampiyonlar Ligi maçları 20.55, 22.00'de başlayan maçlar ise 23.00'te başlayacak.

En geç başlayacak maçlar şöyle;

6 Kasım Schalke-G.Saray: 23.00

29 Kasım Sarpsborg-Beşiktaş: 23.00

13 Aralık Trnava-F.Bahçe: 23.00